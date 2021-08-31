Министерство обороны Японии во вторник запросило бюджет в размере 5,4 триллиона иен (49 миллиардов долларов) на 2022 финансовый год, направленный на ускорение наращивания потенциала в новых областях и содействие разработке сверхсовременных технологий для борьбы с растущим военным присутствием Китая.

Об этом пишет Nikkei.Asia.

Запрос превысит рекордные 5,3 триллиона иен, выделенные в первоначальном бюджете на 2021 финансовый год. И это не учитывая расходов, связанных с размещением военных баз США, которые составляют около 200 миллиардов иен ежегодно.

В министерстве заявили, что не учли стоимость модернизации 70 истребителей F-15. Речь идет об установке ракет класса «воздух-поверхность» Lockheed Martin. В ведомстве сообщили, что продолжают переговоры с Соединенными Штатами о снижении общей предполагаемой стоимости на 398 миллиардов иен.

Также Минобороны Японии увеличило расходы на исследования и разработки на 114,1 миллиардов иен до рекордных 325,7 миллиардов иен в отношении технологий, потенциально изменяющих правила боя, таких как самолеты без экипажа с использованием искусственного интеллекта, для поддержки истребителей следующего поколения, продолжая при этом совершенствовать возможности таких новых областей, как космическое пространство и киберпространство.

Запрос на такие расходы будет включать закупку систем электромагнитного спектра, которые способны сбивать дроны и другие воздушные угрозы с помощью высокоэнергетических лазеров или микроволн.

Помимо этого, японские генералы запросили 130 миллиардов иен для приобретения новых истребителей-невидимок F-35 и 10,2 миллиардов иен для малых и средних транспортных судов, чтобы поддержать операции по обороне удаленных островов на юго-западе страны.

К таким островам относятся контролируемые Японией острова Сэнкаку, которые Китай называет Дяоюйдао, в Восточно-Китайском море. По сообщению министерства, на острове Исигаки будут размещены ракетные части для усиления обороноспособности вокруг юго-западной гряды островов.

Еще в министерстве подали заявку на 37,9 миллиардов иен на запуск ракет с различных платформ, включая корабли и самолеты, и 5,8 миллиардов иен на модификацию радаров для новых кораблей, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis.

Как сообщалось, Япония обнаружила, как минимум, 700 участников земли рядом с военными базами, которые приобрел Китай.