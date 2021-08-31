Министру обороны Казахстана пришлось покинуть свой пост во вторник (31 августа) после взрывов на складе боеприпасов на прошлой неделе, в результате которых погибли 15 человек.

Об этом пишет Le Figaro.

Министр обороны этой среднеазиатской страны Нурлан Ермекбаев подал в отставку сразу после трагедии. Окончательно его заявление приняли во вторник, согласно президентскому указу вакантное кресло займет вице-министр Мурат Бектанов.

Взрывы произошли в четверг вечером на складе боеприпасов в южном районе Жамбыла, что привело к эвакуации более тысячи жителей соседних сел. Согласно последнему отчету властей в понедельник, 15 человек погибли.

Президент Касым-Жомарт Токаев в пятницу признал наличие «системных проблем» при хранении боеприпасов в Казахстане, бывшей советской республике. На другом складе недалеко от южного города Арыс за последнее десятилетие произошли три смертельных взрыва.

Ранее сообщалось, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку.