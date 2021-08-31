Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия приняла решение принять в стране 40 тысяч беженцев из Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина.
— Мы всегда говорили, что хотим принять не только местных сотрудников (работавших на Германию во время ее присутсвтия в Афганистане, — прим.), но и людей, которые особым образом были задействованы (в работе с Германией, — прим.)... Мы все видели условия в аэропорту Кабула... Люди, которые нуждались в убежище, также были приняты, — сказала Ангела Меркель.
По ее словам, что Германия рассчитывает эвакуировать с Афганистана до 40 тысяч человек, однако нужно выяснить, сколько из них действительно захотят покинуть страну.
Меркель добавила, что все будет зависеть от условий, которые создадут в Афганистане боевики радикального движения «Талибан».
Ранее сообщалось, ведущее канадское издание Globe and Mail написало про украинских бойцов, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия приняла решение принять в стране 40 тысяч беженцев из Афганистана.
Об этом пишет РБК-Украина.
— Мы всегда говорили, что хотим принять не только местных сотрудников (работавших на Германию во время ее присутсвтия в Афганистане, — прим.), но и людей, которые особым образом были задействованы (в работе с Германией, — прим.)... Мы все видели условия в аэропорту Кабула... Люди, которые нуждались в убежище, также были приняты, — сказала Ангела Меркель.
По ее словам, что Германия рассчитывает эвакуировать с Афганистана до 40 тысяч человек, однако нужно выяснить, сколько из них действительно захотят покинуть страну.
Меркель добавила, что все будет зависеть от условий, которые создадут в Афганистане боевики радикального движения «Талибан».
Ранее сообщалось, ведущее канадское издание Globe and Mail написало про украинских бойцов, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.