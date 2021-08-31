В Беларуси чиновники образовательной сферы озаботились «повышением патриотической сознательности» у школьников.

Об этом сообщает телеканал Белсат.

Изданию написали родители из 40-ой гимназии Минска, которые столкнулись с новыми правилами, ограничивающими их роль в воспитании детей.

К каждому учебному учреждению будет приставлен милиционер, количество «патриотических часов» увеличится, а родители не смогут забрать своих детей без предварительного уведомления.

— Дежурный милиционер в каждой школе и две камеры, заведенные на МВД. Жёсткий контроль входящих-выходяших. Во время учебного процесса родителям заходить в школу нельзя. Забрать с продленки — по предварительному звонку. У всех детей будут проверять знание гимна. Часы информирования и уроки музыки будут начинаться с гимна. Несколько раз был сделан упор на особую роль патриотического воспитания в школе. Для этого внедряются специальные люди, имеющие военную подготовку и педагогическое образование, — перечисляют родители новые требования.

Помимо этого, гимназистов обязали ездить в музеи «с патриотическим уклоном».

— Обязательно проводить работу с родителями. Что тут имеется ввиду пока сказать не могу. Пропаганде было посвящено больше времени, чем образовательному процессу, — пишет читатель Белсата.

Ранее сообщалось, в Беларуси несовершеннолетнего приговорили к пяти годам колонии за протесты.