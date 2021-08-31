Министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление по поводу усиления двустороннего сотрудничества в сферах энергетики и климата.

Об этом сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского, который сейчас находится в Вашингтоне с рабочим визитом. В его присутствии и подписывали заявление.

В ОП отметили, что документ предусматривает усиление двустороннего взаимодействия в вопросах улучшения надлежащего корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины, в частности путем привлечения международных независимых наблюдательных советов.

В заявлении также говорится о готовности США помогать Украине развивать более конкурентоспособные и прозрачные энергетические рынки и декарбонизировать экономику. Также оно фиксирует готовность США обеспечивать энергетическую безопасность и экспортный потенциал Украины.

Делать это собираются посредством разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора. У Зеленского отмечают, что он предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер- и физической безопасности, а также других технологий.

Как пишет hromadske, также в Вашингтоне 31 августа украинский государственный «Энергоатом» подписал меморандум с американской энергетической компанией Westinghouse Electric о совместном строительстве нового энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. В планах — еще 4 таких, а стоимость проекта — до 30 миллиардов долларов.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти их страны внимательно следят за визитом Президента Украины Владимира Зеленского в США и не видят в нём рисков для отношений Москвы и Вашингтона.