Захватившее Афганистан движение «Талибан» заявило, что формирование нового правительства страны находится на финальных стадиях.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Аль-Джазира.

— Правительство будет сформировано в течение следующих нескольких дней. Мы завершили на 90-95% и объявим об окончательном результате в следующие дни, — сказал один из лидеров «Талибана» Анас Хаккани.

Ранее информагентство Khaama со ссылкой на источники в движении «Талибан» сообщило, что известны первые назначения талибов.

По его данным, мулла Абдул Гани Барадар был назначен министром иностранных дел. Мулла Якуб, сын основателя талибов, был назначен министром обороны, а Халифа Хаккани, сын Джалалуддина Хаккани, основателя террористической сети «Хаккани», был назначен министром внутренних дел.

Официальные представители талибов пока не комментировали это сообщение, пообещав, что состав правительства талибов будет объявлен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» празднуют получение полного контроля над страной: в воздухе слышались импровизированные салюты из очередей в небо.