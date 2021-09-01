В одномандатных избирательных округах №184 (Новая Каховка, Херсонщина) и №197 (Канев, Черкащина) начался процесс промежуточных выборов в нардепы.

Об этом сообщили в ЦИК.

Непосредственно самих депутатов ВРУ от Херсонской и Черкасской областей выберут 31 октября. Пока проходит этап регистрации.

— С сегодняшнего дня к нам можно подавать документы о регистрации кандидатов, — заявили в Центральной избирательной комисии.

В двух областях проголосовать смогут больше 290 тысяч граждан. Процесс голосования будет проходить на 141 избирательном участке в Каневе и 188 в Новой Каховке.

Довыборы проводят из-за сдачи мандатов двумя народными депутатами Игорем Колыхаевым и Александром Скичко. Скичко сел в кресло главы Черкасской ОГА, а Колыхаева выбрали херсонским мэром.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.