В 21:07 по киевскому времени в Белом доме началась встреча президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в своем Twitter rсообщил Владимир Зеленский.

— Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо Джо Байден за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе будем двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО, — написал он.

Это будет первая личная встреча двух президентов. Их первый телефонный разговор состоялся 2 апреля 2021 года. Тогда американский лидер в который раз поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Незадолго до встречи Джо Байден опубликовал пост в Twitter, в котором написал о поддержке суверенитета Украины.

— Я с нетерпением жду встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям, — написал он.

Накануне визита Владимира Зеленского в США пресс-секретарь американского президента Джен Псаки сообщила, что главы государств будут говорить о российской агрессии, тесном сотрудничестве Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности, а также ряде реформ, в том числе по борьбе с коррупцией.

Отметим, что совместного пресс-подхода президентов не запланировано.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что хочет начать переговоры с президентом США Джо Байденом с темы оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, что ранее президент Украины провел переговоры с министром экономики США Дженнифер Грэнхольм. Собеседники обсудили вопросы энергобезопасности Украины и региона и «детально обменялись мнениями» по поводу угроз проекта «Северный поток-2» для безопасности Украины и энергобезопасности в Европе.