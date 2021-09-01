В Минобороны США допускают, что могут в будущем сотрудничать с боевиками «Талибана»в целях борьбы с «Исламским государством».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что в Пентагоне не знают, что будет с Талибаном в будущем, передает Укринформ.

— Я могу сказать вам из личного опыта, что это безжалостная группа из прошлого, и изменится она или нет, мы сможем увидеть, — сказал Марк Милли, добавив, что США сотрудничали с талибами в течение последних недель, чтобы обеспечить беспрепятственную эвакуацию из аэропорта Кабула.

На вопрос, возможно ли, что Пентагон будет сотрудничать с талибами в будущем для борьбы с ИГИЛ, генерал Марк Милли ответил: «Это возможно».

Министр обороны США Ллойд Остин акцентировал, что сейчас не стоит забегать вперед в вопросе возможного сотрудничества с талибами.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал, что террористы из «Исламского государств» заплатят «полную цену» за свои преступления и террористические атаки.