Новый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в среду, 1 сентября, попал в свой первый скандал на этой должности, опубликовав сомнительное фото с Монументом Вашингтона в Instagram.

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Спикер на своей странице в соцсети обнародовал два фото — на первом он запечатлен серьезным на фоне Монумента Вашингтона, а на втором — с высунутым языком и популярным фототрюком с перспективой, при котором он якобы приподнимает пальцами находящуюся вдали стеллу.

Шуточное фото по-разному прокомментировали в сети. Среди комментариев преобладают отрицательные и резко отрицательные.

Ранее сообщалось, что бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель вскоре будет обучать бизнесменов нюансам GR (коммуникации с госсструктурами).