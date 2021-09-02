Первый дипломат ЕС Жозеф Боррель подал идею о формировании европейских «первых сил реагирования» для военного вмешательства в кризисные ситуации. Он сказал, что спецотряды должны состоять из 5000 военнослужащих и заменить боевые группы ЕС, которые придумали в 2007 году, но никогда не применяли.
Об этом пишет Dnevnik.
Первый дипломат ЕС выразил надежду, что проект по созданию такой структуры анонсируют в октябре-ноябре.
— Нам нужно искать что-то более оперативное. Потребность в более сильной европейской обороне очевидна как никогда, — заявил глава дипломатии Европейского союза.
Помимо этого, он подчеркнул, что нынешнаяя ситуация с Афганистаном должна побудить Европу усилить свою оборону.
— Иногда происходят события, которые катализируют историю и создают момент, и я думаю, что Афганистан — один из таких случаев, — рассуждает Жозеф Боррель.
Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия приняла решение приютить в стране 40 тысяч беженцев из Афганистана.
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Первый дипломат ЕС Жозеф Боррель подал идею о формировании европейских «первых сил реагирования» для военного вмешательства в кризисные ситуации. Он сказал, что спецотряды должны состоять из 5000 военнослужащих и заменить боевые группы ЕС, которые придумали в 2007 году, но никогда не применяли.
Об этом пишет Dnevnik.
Первый дипломат ЕС выразил надежду, что проект по созданию такой структуры анонсируют в октябре-ноябре.
— Нам нужно искать что-то более оперативное. Потребность в более сильной европейской обороне очевидна как никогда, — заявил глава дипломатии Европейского союза.
Помимо этого, он подчеркнул, что нынешнаяя ситуация с Афганистаном должна побудить Европу усилить свою оборону.
— Иногда происходят события, которые катализируют историю и создают момент, и я думаю, что Афганистан — один из таких случаев, — рассуждает Жозеф Боррель.
Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия приняла решение приютить в стране 40 тысяч беженцев из Афганистана.