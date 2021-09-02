В Европейском Союзе заявили, что блоку нужно будет сотрудничать с талибами, но он не спешит официально признавать исламистскую группировку боевиков новыми правителями Афганистана.
Об этом заявил Гуннар Виганд, управляющий директор Европейской комиссии по вопросам Азии и Тихого океана, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Гуннар Виганд сказал, что официальные отношения с «Талибаном» будут установлены только при условии, что группа выполнит определенные условия, включая уважение прав человека и беспрепятственный доступ работников, оказывающих помощь.
— Нет никаких сомнений среди государств-членов и в контексте «Большой семерки»: нам нужно взаимодействовать с «Талибаном», мы должны общаться с «Талибаном», мы должны влиять на «Талибан», мы должны использовать те рычаги влияния, которые у нас есть. Но мы не будем спешить ни с признанием этого нового образования, ни с установлением официальных отношений, — сказал он депутатам Европарламента в Брюсселе.
Управляющий директор Европейской комиссии сказал, что непонятно, смогут ли талибы эффективно управлять, но для ЕС ключевым условием официальных отношений будет создание всеобъемлющего и репрезентативного переходного правительства.
Через две недели после захвата контроля над столицей Кабулом «Талибан» еще не назвал свое правительство и не раскрыл, как они намерены управлять страной.
Гуннар Виганд добавил, что другие условия для признания талибов предусматривают свободный проезд для афганцев, готовых покинуть страну; воздержание от мести лицам, принадлежащим к иностранным государствам или бывшему правительству; и предотвращение того, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов.
Напомним, радикальное движение «Талибан» разрешило афганской команде по крикету поехать на пятидневный турнир в Австралию.
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В Европейском Союзе заявили, что блоку нужно будет сотрудничать с талибами, но он не спешит официально признавать исламистскую группировку боевиков новыми правителями Афганистана.
Об этом заявил Гуннар Виганд, управляющий директор Европейской комиссии по вопросам Азии и Тихого океана, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
Гуннар Виганд сказал, что официальные отношения с «Талибаном» будут установлены только при условии, что группа выполнит определенные условия, включая уважение прав человека и беспрепятственный доступ работников, оказывающих помощь.
— Нет никаких сомнений среди государств-членов и в контексте «Большой семерки»: нам нужно взаимодействовать с «Талибаном», мы должны общаться с «Талибаном», мы должны влиять на «Талибан», мы должны использовать те рычаги влияния, которые у нас есть. Но мы не будем спешить ни с признанием этого нового образования, ни с установлением официальных отношений, — сказал он депутатам Европарламента в Брюсселе.
Управляющий директор Европейской комиссии сказал, что непонятно, смогут ли талибы эффективно управлять, но для ЕС ключевым условием официальных отношений будет создание всеобъемлющего и репрезентативного переходного правительства.
Через две недели после захвата контроля над столицей Кабулом «Талибан» еще не назвал свое правительство и не раскрыл, как они намерены управлять страной.
Гуннар Виганд добавил, что другие условия для признания талибов предусматривают свободный проезд для афганцев, готовых покинуть страну; воздержание от мести лицам, принадлежащим к иностранным государствам или бывшему правительству; и предотвращение того, чтобы Афганистан стал убежищем для террористов.
Напомним, радикальное движение «Талибан» разрешило афганской команде по крикету поехать на пятидневный турнир в Австралию.