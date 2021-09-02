Государственная миграционная служба выразила готовность принять в Украине значительное количество афганских мигрантов, чтобы снять нагрузку с европейских партнеров.

Об этом заявили в ведомстве для «Украинских новостей»

В службе подчеркнули, что Украина не будет отставать от стран ЕС в предоставлении помощи беглецам от талибов.

— Учитывая нестабильную ситуацию в Афганистане, Украина, как и любая европейская страна, должна быть готова к тому, чтобы принять значительное количество мигрантов, — говорится в комментарии.

Однако в ведомстве не стали раскрывать точное число ожидаемых иммигрантов.

Ранее сообщалось, Одесса приютила более 100 политических мигрантов из Афганистана, захваченного талибами.