Одесса приютила более 100 политических мигрантов из Афганистана, захваченного талибами. Львиная доля из них — дети постарше и младенцы.

Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.

В Одессу матерей с детьми свозили автобусами из Борисполя, всех беженцев расселила у себя афганская диаспора. Они согласились принять чужие семьи.

Одесская миграционная служба справилась с оформлением всех приезжих за день. В отдельных случаях процедура затягивалась по причине отсутствия документов у многих людей, которые бежали из родной страны в спешке.

Все беженцы попросили у Украины политическое убежище. В обозримые сроки им выдадут полноценные документы, пока же проблему решили справками.

В афганской общине поручились за соотечествеников и пообещали, что возьмут на себя всю заботу о них: от одежды и пропитания до денежных вопросов. Дети из Афганистана приходят в себя от шоковой ситуации и постепенно адаптируются к новой реальности в Украине.

При этом, двух людей сразу забрали в больницу из миграционной службы, так как они почувствовали себя плохо.

Ранее сообщалось, ведущее канадское издание Globe and Mail написало про украинских бойцов, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.