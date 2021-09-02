Суд Нальчика приговорил общественника Аслана Иритова за насилие в отношении власти к двум годам условного срока при испытательном сроке в два года. Обвиняемый является инвалидом и у него нет рук.

Об этом заявляют в правозащитном центре «Мемориал».

Аслан Иритов числится в категории инвалидности 1-ой группы и не может жить без ухода со стороны родных, тем не менее, суд признал его виновным.

Мужчине инкриминировали, что осенью 2017 года, во время потасовки между его семьей и сотрудниками центра Э, он использовал бранное выражение для характеристики главы республиканского угрозыска Заура Крымукова и «напал» на сотрудника управления по борьбе с экстремизмом.

Правозащитники говорят о противоположном. Согласно их версии, у Иритова был земельный конфликт с местными властями, он готовил митинг, а перед ним в его дом заявились силовики без документов.

— Сотрудники не показали удостоверение и потребовали, чтобы родственники, которые были на участке, вывели Аслана из дома. В ответ на возмущения полицейские избили жену и дочь Иритова, его самого и его брата. Судмедэксперты зафиксировали у членов семьи Иритовых ушибы и кровоподтеки. Полицейские сломали палец жене активиста, а его брату — ребро, — отмечают правозащитники.

Вместо того, чтобы наказать полицейских, уголовное дело завели на инвалида 1-степени и провели суд по делу о нападении. Семье Иритовых пять раз отказали в возбуждении дела по этому эпизоду.

Напомним, в Беларуси несовершеннолетнего приговорили к пяти годам колонии за протесты.