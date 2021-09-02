С пятницы, 3 сентября, на дорогах Николаева начинают работать два новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.
Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.
В частности, одна из камер заработает по проспекту Героев Украины, 20. Прибор направлен в сторону Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч).
Вторая камера заработает по проспекту Богоявленскому, 125. Прибор направлен в сторону улицы Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч).
Новые комплексы также появятся на дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, Полтавы, Харькова и Хуста.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
С пятницы, 3 сентября, на дорогах Николаева начинают работать два новых комплекса «Каскад», которые фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме.
Об этом сообщается на странице Национальной полиции Украины в Facebook.
В частности, одна из камер заработает по проспекту Героев Украины, 20. Прибор направлен в сторону Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч).
Вторая камера заработает по проспекту Богоявленскому, 125. Прибор направлен в сторону улицы Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч).
Новые комплексы также появятся на дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, Полтавы, Харькова и Хуста.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области устанавливают 8 комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на автодорогах – уже установили и настроили первые 2 камеры на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка и на проспекте Героев Украины в городе Николаеве.