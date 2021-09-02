КНДР отказалась от примерно трех миллионов доз китайской вакцины против COVID-19, предложив передать их странам, которые больше всего в ней нуждаются.

Об этом пишет Le Figaro, ссылаясь на ЮНИСЕФ.

Северокорейский режим, система здравоохранения которого, как известно, терпит неудачу, был одной из первых стран в мире, которые закрыли свои границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса, который появился у китайского соседа. С тех пор Пхеньян всегда утверждал, что пандемия не достигла его территории, в чем сомневаются многие эксперты.

В июне лидер Ким Чен Ын признал, что страна столкнулась с «напряженной продовольственной ситуацией». Однако Северная Корея сообщила ЮНИСЕФ, которая распределяет дозы в рамках программы COVAX, системы помощи для бедных стран, что вакцины, произведенные в Китае, могут быть предложены другим странам, которым они нужны больше.

— Министерство здравоохранения Северной Кореи сообщило нам, что 2,97 миллиона доз Sinovac, переданных Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в рамках COVAX, могут быть отправлены в серьезно пострадавшие страны, учитывая ограниченные глобальные поставки вакцин против ковида и периодические вспышки в некоторых странах, — рассказал представитель ЮНИСЕФ.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выглядел еще слабее на кадрах со Дня молодежи, транслируемых государственным каналом KRT.