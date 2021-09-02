Противопожарная защита не соответствует современным требованиям в каждой пятой школе. Поэтому учебные заведения массово начали получать штрафы от контролирующих органов, а некоторые даже закрылись по решению суда, поскольку средств на новые системы защиты в громадах нет.

Об этом в интервью «Украинским новостям» заявил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов, пишет пресс-служба политсилы.

— Наша власть не решает проблемы, а пытается избавиться. Что сделала центральная власть? Сначала передала образовательные учреждения на баланс территориальных громад и заявила, что больше она к ним отношения не имеет. И сразу же выдает постановление с новыми противопожарными требованиями к образовательным учреждениям. Причем такого уровня, что руководству школ нужно найти миллионные инвестиции, чтобы их заведения соответствовали кабминовским запросам, – заявил Сергей Шахов.

Сопредседатель «Нашего края» привел реальную калькуляцию согласно таких правительственных требований.

— Каждая школа должна быть оснащена противопожарной сигнализацией. Это правильно и так должно быть, потому что безопасность детей должна стоять на первом месте. Но. Самая дешевая пожарная сигнализация для школ стоит 500 тысяч гривен. И это не на всю школу, а на один корпус. Сколько корпусов, столько «полмиллионов» и надо найти местной громаде. У какой школы есть свободные сотни тысяч гривен на установку такой сигнализации? Правильно – ни у одной. А без сигнализации в заведение приходят пожарные, делают предписание, подают в суд и через несколько дней просто закрывают школу. Абсурд? Нет – уже есть несколько судебных решений, которые показывают, что это новая правительственная практика, – сообщил народный депутат.

При этом, по словам сопредседателя «Нашего края», правительство не только не протягивает руку помощи, но и штрафует директоров за не ими созданные проблемы.

— Правительство, вместо комплексного решения проблемы, введение государственной программы, если не субсидирования, то хотя бы софинансирования таких проектов, решило штрафовать директоров. За то, что у них нет средств на реализацию всех предписаний правительства! В Украине 14 тысяч школ. Примерно 20% из них не соответствуют обновленным нормам противопожарной безопасности. И вот почти трем тысячам директоров потенциально нужно ожидать штраф от 1500 гривен. Вот такой нехитрый, но очень подлый метод наполнения бюджета, – отметил Сергей Шахов.

«Наш край» требует от правительства создания действенного механизма софинансирования оснащения школ, согласно выдвинутым Министерствами требованиям. Правительство должно начать думать о будущем, а не пытаться решать проблемы методом их замалчивания или перекладывание на другие плечи. Власть на то и существует, чтобы улучшать жизнь людей, а не делать ее с каждым днем все сложнее.

Напомним, что сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов заявил, что власть в Украине провалила подготовку к новому учебному году в условиях пандемии, и теперь не ожидает, что школы проработают дольше нескольких недель.