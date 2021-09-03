Президент России Владимир Путин может в ближайшие месяцы испытать Украину и Запад на прочность новой военной агрессией.

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах Александр Вершбоу во время онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

Он отметил, что встреча Зеленского и Байдена «частично развеяла сомнения в преданности Соединенных Штатов в поддержке Украины после решения по «Северному потоку-2».

В то же время Александр Вершбоу отметил, что Соединенные Штаты могли бы предоставить Украине большую военную поддержку.

— Соединенные Штаты могли бы, конечно, сделать больше. 60 миллионов долларов помощи, на мой взгляд, выглядят достаточно скромно. Это самое малое, что могли сделать США, учитывая растущую угрозу со стороны России, начиная с наращивания сил, которое было еще весной, известные события в Черном море, инцидент с кораблем «Дефендер». И после того, что произошло в последний раз, — подчеркнул экс-заместитель Генерального секретаря НАТО. — Путин может сам так же подумать, что Соединенные Штаты отходят от своего глобального лидерства, и может захотеть испытать и нас, и Украину новой агрессией в течение следующих месяцев. Поэтому я хотел бы видеть более мощный пакет, — сказал Александр Вершбоу.

Он также считает, что американское правительство должно не только заявлениями, но и практическими шагами поддержать евроатлантические стремлениям Украины. Зато страны-члены НАТО должны активнее помогать Украине на двусторонней основе, «чтобы показать, что Россия заплатит высокую цену, если она начнет новую агрессию».

Как сообщалось, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.