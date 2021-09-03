Бывший глава «ПриватБанка» Александр Дубилет обратился в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просит обязать Министерство внутренних дел удалить о нем информацию, размещенную на официальном сайте ведомства.

Об этом пишет hromadske.

Информация о нем размещена во вкладке «Поисковые учеты МВД». Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации, который вносил сведения о его розыске Национальным антикоррупционным бюро.

В то же время Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о его розыске с персонально-справочного учета Единой информационной системы ведомства.

Суд открыл производство по этому административному делу. Ее будут рассматривать в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания.

Также суд решил привлечь к участию в деле Национальное антикоррупционное бюро в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Напомним, ранее Александр Дубилет подал три иска в ОАСК, чтобы его убрали из национального розыска.