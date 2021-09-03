Грузинская оппозиция заявила о том, что правительство страны отказалось от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Грузия онлайн.

— Нам стало известно, что именно тогда, когда премьер-министру Гарибашвили было отказано в визите в страны Балтии, в свете событий 5 июля и того факта, что правительство вступило в открытый альянс со связанными с Россией экстремистами, устроившими массовое, организованное насилие 5 июля, правительство Грузии отказалось от предложенных Латвией десятков тысяч качественных вакцин, –- заявил член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки.

Премьер-министр Иракли Гарибашвили не подтвердил, но и не опроверг информацию об отказе от вакцины. Он сказал, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса, в том числе препараты Pfizer и Sinovac.

— Мы завезли и вакцину AstraZeneca, но наши врачи и эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, а мы бы отказались (от AstraZeneca), это было бы преступлением. А сейчас это наш суверенный выбор –- завезти те вакцины, которые хочет наше население, –- сказал Иракли Гарибашвили.

Напомним, правительство Грузии отказалось от очередного транша финансовой помощи Европейского Союза.