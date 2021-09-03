Президент Украины Владимир Зеленский придерживается избирательного подхода по вопросу легализации двойного гражданства.

Свою позицию по этой проблеме он озвучил на встрече со студентами в Стэнфорде.

По словам Владимира Зеленского, по основным направлением он поддерживает узаконивание второго гражданства, помимо украинского.

— Да, я выступаю за двойное гражданство. Рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но очень важно здесь, действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что сложно — вы сами понимаете, как это было касательно временной оккупации нашего украинского полуострова, — рассказал президент.

В связи с обсуждением он обратил внимание на разворачивающуюся в последние годы паспортизацию жителей ОРДЛО.

— За двойное гражданство сегодня в мирное время парламентарии бы быстро проголосовали, подняв этот вопрос в топ приоритетов, в том числе ради украинцев, которые имеют украинские корни — у нас большие диаспоры в США, Канаде, Евросоюзе. Поэтому вопрос очень сложный именно из-за того, что есть российская паспортизация, — объяснил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что подход должен быть уникальным для каждого случая.

— Некоторые люди, имеющие другие гражданства, могут через этот закон получить украинское. А мы должны очень серьезно защищать сегодня наши границы. Потому: актуальный вопрос, но из-за этих сложностей, о которых я вам сказал, нам нужно выстроить так законодательство касательно двойного гражданства, что оно не может быть универсальным: подход к каждой общине и к каждой отдельной стране, — акцентировал глава государства.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство.