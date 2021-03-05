В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 4 марта.
— Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС и странами, которые являются для нас дружественными: список этих стран будет зависеть от некоторых критериев, — сказал министр.
По его словам, это позволит объединять граждан по всему миру. Так, гражданин Украины может выехать в ЕС и в перспективе стать гражданином этой страны, при этом человек сможет сохранить и свой украинский паспорт.
— Нам надо держать вместе миллионы украицев, разбросанных по всему миру. Мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжать свою жизнь, но мы как государство должны сделать все, чтобы они оставались украинцами и сохраняли связь со своей родиной, — пояснил Дмитрий Кулеба.
В то же время в законодательстве хотят установить ограничения на двойное гражданство для депутатов и министров. Также планируется запретить двойное гражданство с Россией.
Кулеба отмечает, что сейчас МИД работает с народными депутатами над соответствующими законодательными изменениями.
|
Медіаситуація на Миколаївщині у лютому: Доступ до інформації та акредитаційні картки до міськрадиКатерина Середа
|
Ми не в клубі і скільки коштують діти?Станислав Мартиросов
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 4 марта.
— Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС и странами, которые являются для нас дружественными: список этих стран будет зависеть от некоторых критериев, — сказал министр.
По его словам, это позволит объединять граждан по всему миру. Так, гражданин Украины может выехать в ЕС и в перспективе стать гражданином этой страны, при этом человек сможет сохранить и свой украинский паспорт.
— Нам надо держать вместе миллионы украицев, разбросанных по всему миру. Мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжать свою жизнь, но мы как государство должны сделать все, чтобы они оставались украинцами и сохраняли связь со своей родиной, — пояснил Дмитрий Кулеба.
В то же время в законодательстве хотят установить ограничения на двойное гражданство для депутатов и министров. Также планируется запретить двойное гражданство с Россией.
Кулеба отмечает, что сейчас МИД работает с народными депутатами над соответствующими законодательными изменениями.