Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 4 марта.

— Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС и странами, которые являются для нас дружественными: список этих стран будет зависеть от некоторых критериев, — сказал министр.

По его словам, это позволит объединять граждан по всему миру. Так, гражданин Украины может выехать в ЕС и в перспективе стать гражданином этой страны, при этом человек сможет сохранить и свой украинский паспорт.

— Нам надо держать вместе миллионы украицев, разбросанных по всему миру. Мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжать свою жизнь, но мы как государство должны сделать все, чтобы они оставались украинцами и сохраняли связь со своей родиной, — пояснил Дмитрий Кулеба.

В то же время в законодательстве хотят установить ограничения на двойное гражданство для депутатов и министров. Также планируется запретить двойное гражданство с Россией.

Кулеба отмечает, что сейчас МИД работает с народными депутатами над соответствующими законодательными изменениями.