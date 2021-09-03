Ёсихидэ Суга оставляет кресло премьер-министра Японии на фоне острой критики по поводу действий его правительства в связи со вспышкой ковида после Олимпиады в Токио. В пятницу он объявил, что не будет переизбираться на пост лидера Либерально-демократической партии.

Об этом пишет Financial Times.

72-летний Суга сменил Синдзо Абэ на посту главы правительства год назад. Во время партийного собрания в пятницу он сказал, что у него нет планов занимать пост лидера главенствующей партии на следующий срок, что автоматически означает его отставку с поста премьер-министра.

Популярность Суги резко упала из-за того, что он плохо справился с пандемией коронавируса и не свернул Олимпиаду, несмотря на рост заражений в Токио и по всей стране.

Ёсихидэ Суга надеялся, что Олимпийские игры помогут повысить его популярность, но, несмотря на рекордное количество медалей для Японии, его рейтинг упал еще ниже.

Число случаев COVID-19 в Японии за последние недели выросло до рекордных значений из-за более заразного штамма «Дельта».

Японская общественность, недовольная решением Шуги провести международное мероприятие в разгар пандемии, все чаще игнорирует призывы правительства оставаться дома. Согласно опросам местных СМИ, поддержка премьер-министра в июле и августе была ниже 30%.

Как сообщалось, в Японии зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «Мю». Они привезены из-за границы.