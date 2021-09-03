Российский оппозиционер Алексей Навальный, ставший в феврале 2021 года лауреатом премии фонда Бориса Немцова, поручил перечислить денежную часть награды, 10 тысяч евро, семьям политзаключенных.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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— Поэтому я попросил Жанну Немцову поделить эти деньги на равные 4 части по 2,5 тысячи и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне, — заявил Алексей Навальный.

Часть денег получат родственники оператора ФБК Павла Зеленского, признанного виновным в призывах к экстремизму за два «твита» (сообщения в соцсети Twitter, — прим.). Павла Зеленского в апреле приговорили к двум годам колонии.

Еще одним получателем денег будут родные бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Он получил два с половиной года колонии по делу «о распространении порнографии» за репост клипа «Pussy» группы Rammstein в российской социальной сети.

Оставшиеся средства перечислят семьям Яна Сидорова и Владислава Мордасова. Их объявили сторонниками запрещенного в России движения «Артподготовка», судили за организацию и участие в массовых беспорядках и в октябре 2019 года приговорили к более чем шести годам заключения. Сидорова и Мордасова задержали 5 ноября 2017 года возле здания правительства Ростовской области, куда они вышли с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку».

Напомним, фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.