Днем 3 сентября на Доме профсоюзов в Киеве появился большой баннер с изображением экс-депутата от «Партии регионов», лидера партии «Наши» Евгения Мураева и рекламой телеканала «Наш». Спустя время баннер сняли.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На баннере был логотип телеканала «Наш», владельцем которого является Евгений Мураев, фото экс-нардепа, надпись «Здесь наша земля» на фоне карты Украины и анонс телепередачи.

Позже глава Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник прокомментировал ситуацию, назвав появление баннера ошибкой.

— Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна была висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел и его уже сняли, — рассказал он.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на канал «НАШ» за то, что в одной из программ журналисты Ангелина Пичик и Максим Назаров использовали язык вражды.