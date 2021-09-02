Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на канал «НАШ» за то, что в одной из программ журналисты Ангелина Пичик и Максим Назаров использовали язык вражды.

Об этом сообщает издание «Детектор медиа».

Решение о штрафе утвердили сегодня, 2 сентября.

Сообщается, что канал понес наказание за эфир с политиком Андреем Пальчевским. Дополнительные нарушения нашли и в программе с участием Елены Лукаш.

Примечательно, что регулятор увидел признаки дискриминации в речи как ведущих, так и гостей.

— В словах ведущих зафиксированы этнофилетизмы и оскорбительные ярлыки. Во время речи Пальчевского высказывания имеют признаки дезинформации и дискриминации по месту жительства, — объяснил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Он добавил, что ведущие не сделали ремарку о провокационности таких утверждений.

— Фактически состоялась дискуссия, где ведущие и гость продолжали мнение друг друга. Они не останавливали риторику языка вражды, а соглашались с гостем и провоцировали его, — подчеркнул регулятор.

Сумма штрафа еще не определена.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания готовит в суд иск с требованием лишить лицензии телеканал НАШ.