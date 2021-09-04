Катар обсуждает с руководством радикального движения Талибан открытия гуманитарных коридоров в Афганистан.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель министерства иностранных дел Катара Мутлак бин Маджед Аль Кахтани заявил, что Доха взаимодействует с талибами для открытия гуманитарных коридоров для доставки помощи в Афганистан.

Кроме того, власти Катара и представители Талибана начали переговоры о формировании инклюзивного правительства и мирной передачи власти.

По данным СМИ, Аль Кахтани прибыл в Кабул в пятницу, 3 сентября, для переговоров о формировании афганского правительства и восстановления работы Кабульского аэропорта.

Ранее сообщалось, что талибы надеются на тесную работу с Китаем, уже сейчас называя его ключевым партнером.