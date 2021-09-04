Главу фракции «Слуга народа» в Очаковском городском совете Александра Сытникова, который также является директором ЧАО «Очаковское хлебоприемное предприятие», подозревают в растрате арестованного имущества на 11,1 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация о деятельности органов Николаевской областной прокуратуры за 6 месяцев 2021 года, пишут НикВести.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, в рамках одного из уголовных дел по ходатайству прокурора был наложен арест на семена подсолнуха в количестве 960 тысяч 980 килограмм и 44 тысячи 950 килограмм проса.

Указанное имущество передали предприятию «Андреевское», которое, в свою очередь, отдало его Очаковскому хлебоприемному предприятию, а суд назначил материально ответственным его директора – Александра Сытникова. Владельцем же имущества было государственное предприятие «Колхоз «Виноградная долина».

По информации прокуратуры, несмотря на возложенные на Александра Сытникова обязательства, он совершил растрату подсолнуха и проса в пользу ООО «Андреевское», чем причинил «Виноградной долине» материальный ущерб в размере 11 миллионов 127 тысяч 849 гривен.

Ранее НикВести писали, что со складов государственного предприятия в Очакове на Николаевщине пропали 45 тонн проса и более 960 тонн подсолнечника, которые были оставлены там на хранение.