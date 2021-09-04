В субботу в результате обстрела возле Старогнатовки ранен украинский военный, он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

— В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое, – сказано в сообщении.

Это был единственный обстрел со стороны вооруженных формирований РФ по состоянию на 07:00 утра 4 сентября.

Вместе с тем, за сутки 3 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, с начала сентября оккупанты начали ротацию передовых подразделений во временно неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей.