Предприниматели из Очакова Елена и Людмила Поляковы заявили о давлении на их бизнес со стороны чиновников Очаковского городского совета и мэра Сергея Бычкова.

Об этом говорится в публикации общественного активиста Дениса Жело в Facebook.

1 сентября общественная организация «300 николаевцев» вместе с Денисом Жело встретились в Очакове с местными предпринимателями, которые заявили о том, что против них осуществляются противоправные действия со стороны мэра Сергея Бычкова по препятстсвованию их законной деятельности. Как отметил у себя в Facebook активист Андрей Толпекин, эти действия выражаются в постоянных блокировках продления договоров аренды земли для ведения их хозяйственной деятельности.

— По словам Елены Поляковой, мэр Очакова Сергей Бычков, используя властные полномочия, оказывает давление на бизнес, блокируя её законную предпринимательскую деятельность. Предприниматель выигрывает суды, а Сергей Бычков отказывается исполнять судебные решения. Плевать на законы - это его жизненное кредо. И мы уже с этим неоднократно сталкивались.Сергей Бычков никак не может выйти из образа «местного царька». А его заместитель Алексей Васьков, уже под брендом новой партии, продолжает носиться по Очакову и кошмарить предпринимателей, тем самым обеспечивая городу «благоприятный» инвестиционный климат, - пишет Денис Жело.

Он также опубликовал копию письма от Елены и Людмилы Поляковых, в котором те детально изложили ситуацию.

Напомним, Очаков и Куцурубская ОТГ устроили территориальный спор вокруг 200 гектаров земли в промзоне с портом.