Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки может войти в историю, если будут выполнены все пункты подписанного Совместного заявления о стратегическом партнерстве.

Такое мнение он выразил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет пресс-служба политсилы.

— Этот визит будет историческим только в одном случае: если и подписанная декларация, – а это вообще впервые в истории наших отношений такой формат декларации, – будет выполнена. Это скорее план действий, где Украина сказала, что она будет делать, и Америка сказала, где она поможет. Если Украина и украинская власть выполнит, что пообещала, не для Америки, а для каждого из вас – правовая реформа, борьба с коррупцией, экономический успех, сильная армия, – и Америка будет помогать, тогда этот визит исторический, – сказал Арсений Яценюк.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки заявили не просто о поддержке Украины: «Слов у нас много. Здесь главное – о чем конкретно договорились».

— Американцы с 2014 года, когда я дважды встречался с президентом Обамой и тогдашним вице-президентом Байденом, выдали более 2 миллиардов долларов финансирования и вооружение для Вооруженных Сил Украины. Тогда в 2014 году у нас на счету в государстве – 108 тысяч гривен. Нечем не то что зарплаты платить, одни крысы по Госказначейству бегали. Они тогда дали 2 миллиарда долларов кредитных гарантий, для того чтобы не допустить банкротства государства, – сказал экс-премьер-министр.

По словам Арсения Яценюка, сейчас США так же проявили поддержку.

— Это же не только этих 60 миллионов. Общий объем ассигнований будет около 400 с лишним миллионов долларов. То есть, они финансируют украинскую армию. Второе – они финансируют и помогают бороться с ковидом. Третье – это встал вопрос по НАТО. Я ожидал более четких формулировок, скажу вам откровенно, в этом заявлении. Но они повторили то, что двери НАТО для Украины открыты. Правда, вот дорога между тем, как дверь открыта, и мы зайдем в эту дверь, что-то мне так уже десятилетиями идет, – сказал Арсений Яценюк.

В то же время он выразил недовольство отсутствием в подписанном документе четких формулировок относительно Северного потока-2.

— Что такое «Северный поток»? Это русские построили газотранспортную систему против Украины, в обход Украины. Что это для Украины? Это мы с вами из-за того, что россияне договорились с немцами, теряем каждый год 2 миллиарда долларов. И нам их никто не собирается компенсировать, – сказал Арсений Яценюк.

Напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что Украина будет находиться в опасности, пока не станет полноправным членом Североатлантического альянса.