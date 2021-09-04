Подписание трехстороннего соглашения по транзиту газа между Украиной, Европейским Союзом и Россией сможет гарантировать сохранение нашей газотранспортной системы и доходов от транзита.

Об этом заявил Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет пресс-служба политсилы.

Он рассказал, что контракт о транзите газа, который был подписан между Украиной и Россией в 2019 году, истекает в 2024 году.

— Его подписали всего-навсего на 5 лет. Не на 10, не в 15, не на 20, а на 5. Через 3 года он заканчивается. Контракт в 2019 году нельзя было подписывать в той форме, в которой его подписали. Нельзя было идти россиянам на поддавки. Потому что когда я подписывал с россиянами соглашение, я отказался подписывать с ними двустороннюю. Европу третьей, чтобы Европа гарантировала, – сказал Арсений Яценюк.

Он также отметил, что некоторым партнерам Украины выгодно оставить страну один на один с Россией: «А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте о том, как вы помогаете украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт».

Лидер «Народного фронта» отметил, что у власти сегодня есть только один выход.

— Декларации нам ничего не дают. Нам надо добиться подписания трехстороннего соглашения, которая юридически обязывающая для России и для Европы, чтобы мы имели объем прокачки. Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему на металлолом. Она уже половину этого сделала, – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он добавил, что в случае потери поступлений от транзита, граждане сразу почувствуют это в своих платежках.

— В том случае, если будет потерян транзит, а я так слышу, что они так доруководятся, что окончательно потеряют транзит, 2 миллиарда долларов не будет дополучать кто? «Нафтогаз». А если «Нафтогаз» недополучает 2 миллиарда долларов, а ему надо где-то эти деньги брать, где он берет эти деньги, скажите? В ваших платежках. Оно же по-другому не работает, – сказал Арсений Яценюк.

Напомним, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Америки может войти в историю, если будут выполнены все пункты подписанного Совместного заявления о стратегическом партнерстве.