Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко предложил план экономического роста Украины. Он подчеркнул, что необходимо достичь по крайней мере 8% роста ВВП в год, чтобы граждане почувствовали рост благосостояния.

Свое заявление политик сделал во время выступления на форуме «От фундамента государственности до Украины будущего» в Харькове, пишет пресс-служба политсилы.

— Если вы хотите, чтобы развивалась наша экономика, чтобы мы двигались в Европу не только в видосиках, а реальными конкретными шагами, что нам надо делать? Нам надо создавать такой же инвестиционный климат и такое же налоговое законодательство, как в странах наших соседей – Румынии, Болгарии, Польше, Чехии, – отметил Петр Порошенко.

Он также отметил, что страна должна быть заинтересована в возвращении своих граждан, выехавших за границу.

— Мы заинтересованы, чтобы украинцы возвращались в Украину. Квалифицированные, с деньгами, создавали новые производства. В Польше практика – до 50% налоговых льгот, если ты после 3 лет за границей вернулся сюда и основал свое производство. Будем вносить, – говорит пятый президент.

По его словам, еще один пункт – это абсолютная защита от произвола силовиков: «Забрать те позорные полномочия в Службы безопасности, прокуратуры, полиции, службы экономической безопасности, налоговой. То, что они обещали и не сделали».

Последним шагом политик назвал введение налога на выведенный капитал.

— Если человек вкладывает средства в развитие производства – не надо с него брать налоги, – резюмировал он.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что деньги, полученные от Международного валютного фонда (МВФ) в качестве помощи во время пандемии, должны быть направлены на социальную защиту граждан – в первую очередь военных и пенсионеров.