Во время визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский передал список украинских граждан, которых незаконно удерживают в оккупированных Крыму и Донбассе, а также на территории Российской Федерации.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина», Украина и США достигли понимания в вопросе консолидации сил для освобождения политических заключенных.

— Между Украиной и США существует абсолютное понимание необходимости дальнейшей совместной работы, чтобы привлечь Россию к ответственности за продолжающиеся системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях нашего государства, добиваться освобождения политических заключенных и заложников, которые содержатся на этих территориях или в России. Мы договорились консолидировать наши усилия, и будем всячески приветствовать помощь США в освобождении незаконно задержанных Россией украинцев, – сообщил министр.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил Президенту США Джо Байдену участие в формате переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины на уровне президентов.