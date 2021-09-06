Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо договориться с представителями радикального движения «Талибан» о возобновлении эвакуации из Афганистана.

Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что из страны нужно вывезти тех, кто сотрудничал с немецким контингентом.

— Нам нужно поговорить с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны в безопасное место, — цитирует агентство Ангела Меркель.

Канцлер назвала хорошим знаком то, что аэропорт Кабула со вчерашнего снова доступен для полетов.

По ее словам, международные организации также должны иметь возможность улучшить в Афганистане гуманитарную ситуацию.

Напомним, ведущее канадское издание Globe and Mail написало об украинских бойцах, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.