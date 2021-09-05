Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в агитационном мероприятии в поддержку Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС / ХСС.

Как уточняет DW, Виталий Кличко был в Ганновере гостем молодежной организации правящей консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), которая в этот день принимала главу партии и кандидата в канцлеры Армина Лашета.

За три недели до выборов 26 сентября Партия Лашета потеряла многолетнее лидерство и рискует проиграть — в опросах консерваторы отстают от социал-демократов на два-пять процентных пунктов.

Участие иностранных политиков в избирательных мероприятиях — редкость в Германии, тем более украинских. Кличко долго жил в Гамбурге, у него хорошие связи с ХДС, и он не раз бывал на съездах партии канцлера Ангелы Меркель.

Отмечается, что мэра Киева пригласили прежде всего как бывшего известного боксера, призванного помочь кандидату в канцлеры набрать пункты среди молодежи.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер и глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет готовы возглавить предвыборный список консерваторов в качестве кандидатов на пост канцлера Германии.