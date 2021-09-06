Министерство обороны Тайваня заявило, что 19 китайских самолетов, в том числе истребители и ядерные бомбардировщики, вошли в так называемую зону опознавания ПВО.

Об этом пишет EVZ.

Официальные лица Тайбэя более года жаловались на неоднократные миссии китайских ВВС возле острова. Китай рассматривает демократический Тайвань как сепаратистскую провинцию, несмотря на суверенитет последнего.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресной миссии китайских ВВС участвовали четыре бомбардировщика H-6, которые могут нести ядерное оружие, а также противолодочный самолет.

В министерстве добавили, что для отпугивания китайских самолетов были развернуты ракетные системы и отправлены истребители. Китай пока официально не прокомментировал эти обвинения Тайваня.

Пекин часто запускает такие миссии, чтобы выразить недовольство комментариями Тайваня, которые он считает неуместными для политики Китая. В июне китайцы направили в воздушное пространство Тайваня 18 военных самолетов — крупнейшее вторжение, о котором сообщил Тайвань на сегодняшний день.

Помимо вышеперечисленного, на прошлой неделе министерство обороны Тайваня выразило обеспокоенность по поводу безопасности своей страны и предупредило, что вооруженные силы Китая могут «парализовать» оборону Тайваня и что в последнее время китайская угроза возрастает.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин готовится объединить Китай и Тайвань к 2035 году.