Министр внутренних дел Денис Монастырский считает необходимым принять в Украине закон об оружии, но высказался против легализации гладкоствольного огнестрельного оружия.

Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

— У нас отсутствует закон об обращении оружия, один из тех базовых нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, обращения оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим. Но в то же время я не сторонник легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране - собственно говоря, раздачи пистолетов, — заявил Денис Монастырский.

Он выразил мнение, что осенью можно будет выйти на повторное голосование в Верховной Раде относительно этого закона, и МВД «однозначно будет поддерживать» его принятие.

По словам министра, речь идет об упорядочении этой сферы: создание реестра законного оружия, внедрение нормального сервисного порядка покупки оружия и продление разрешения на охотничье оружие.

— А если мы говорим о незаконном оружии, то не стоит переоценивать: по сведениям, количество преступлений с использованием оружия не столь велико, оно просто является пиковым в общественном сознании: «где-то взорвалась граната». Здесь помогут только профилактика и так называемые месячники добровольной сдачи оружия. Те, кто держат у себя привезенное из АТО оружие, не могут его отдать, опасаясь, что это чревато ответственностью им и их семье, — отметил глава МВД.

По его словам, еще одной проблемой является посттравматический синдром у людей, вернувшихся из зоны боевых действий.

— У нас продолжается седьмой год войны, и как показывает практика международных конфликтов, именно на седьмой год начинаются серьезные, пиковые проявления этого синдрома, — отметил Денис Монастырский.

В то же время, по его мнению, сейчас отсутствует системная работа с ветеранами.

Ранее Рада провалила голосование за легализацию оружия.