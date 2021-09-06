Подводные археологи обследовали места морской битвы при Эгатских островах между римским и карфагенским флотом и нашли два тарана.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Подводные археологи из некоммерческой научно-исследовательской и образовательной организации RPM Nautical Foundation совместно с учеными из Италии и Мальты провели обследование места морского сражения при Эгатских островах, которое впервые было обнаружено еще в 2005 году. Ученым удалось обнаружить два бронзовых тарана военных кораблей, доведя общее количество таких находок до 25.

Археологи отметили, что до начала реализации их проекта было известно о находках лишь двух подобных таранов, что делало их одними из самых редких артефактов, сохранившихся от древней средиземноморской культуры. В ходе текущего сезона ученые также нашли десять свинцовых снарядов для пращи, несколько бронзовых шлемов, псалии, а также римские и греческие монеты. Кроме того, археологам удалось обнаружить крупное затонувшее торговое судно первой половины IV века нашей эры, которое перевозило амфоры из Лузитании (современная Португалия) и Бетики (современная Южная Испания).

Нынешним летом ученые с помощью автономного подводного аппарата и оборудования исследовательского судна «Геркулес» обследовали морское дно на площади 270 квадратных километров. Обнаруженные бронзовые тараны и доспехи были технологической вершиной своего времени и дают возможность получить информацию о римских и карфагенских возможностях середины III века до нашей эры.

Первая Пуническая война, продолжавшаяся с 264 по 241 год до нашей эры, представляет собой самый продолжительный непрерывный древний морской конфликт между двумя крупнейшими державами Средиземноморья — Древним Римом и Карфагеном. Финальным сражением этой войны стала битва при Эгатских островах, расположенных возле Сицилии. Она проходила 10 марта 241 года до нашей эры и оказалась победной для римлян. Древнегреческий историк Полибий сообщал, что по меньшей мере 50 карфагенских кораблей были затоплены и около десяти тысяч карфагенян попали в плен. Другие древние авторы указывали на несколько меньшие потери. После этого карфагенские сенаторы посчитали, что Карфаген не может дальше продолжать войну.

Основным вооружением гребных кораблей древних греков и римлян был эмболон — подводный таран, который стали активно применять на достаточно тяжелых кораблях около VIII века до нашей эры. Отлитый из бронзы таран оказывался прямым продолжением массивной килевой балки корабля, и дополнительно усиливался поясом обшивки, чтобы энергия удара эффективно гасилась, не повреждая сам корабль.