Суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор осенью-зимой 2022 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Председательствующий в деле судья Хэндрик Стэйнхаус анонсируя повестку дня предстоящих слушаний, в частности, в части возможной даты обнародования приговора назвал три возможные даты.

— Обычно суду понадобиться две недели, чтобы вынести свое решение, но в этом деле это не возможно. Поэтому решение не будет вынесено в июне 2022 года. Как долго это займет, пока не известно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022 года, — сказал он.

По его словам, нынешний блок отведет родственникам, которые используют свое право говорить, а это более 90 человек, для чего суд зарезервировал три недели.

Напомним, 7 июня суд по делу о катастрофе рейса MH17 начал рассмотрение дела по существу.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Интересы одного из четырех обвиняемых — Пулатова, который выразил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.