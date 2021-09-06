Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что некоторые министры этой осенью могут уйти в отставку.

Об этом глава ВР сказал на брифинге в понедельник, 6 сентября, пишет Интерфакс-Украина.

При этом, часть глав министерств может уйти из Кабинета министров Украины в «добровольно-принудительном формате».

— Отставки возможны. Действительно, есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым — и у меня лично. Я сейчас не буду переходить на фамилии. Есть те, кто, возможно, самостоятельно пойдут в отставку, а есть те, кто в «добровольно-принудительном формате» могут покинуть Кабинет министров Украины, — сказал Дмитрий Разумков.

По его словам, кадровые ротации в правительстве, возможно, произойдут не на первой пленарной неделе шестой сессии Верховной Рады, но вскоре.

Ранее сообщалось, что в двух областях Украины довыберут депутатов в Верховную Раду.