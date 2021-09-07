Верховная Рада в конце сентября текущего года может рассмотреть вопросы о кадровых ротациях Партия «Слуга народа» решила не выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.

Об этом на брифинге по результатам заседания политсовета партии «Слуга народа» заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

— Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться, — сказал Давид Арахамия.

Глава партии Александр Корниенко добавил, что «Слуга народа» с большой вероятностью не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонках.

Он также предположил, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.

Ранее Александр Корниенко заявил, что считает Арсена Авакова, которого парламент освободил от должности министра внутренних дел, лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Как сообщалось, Харьковской горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.