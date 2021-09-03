Харьковской горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.

Об этом передает Depo.Харьков.

Верховная Рада назначила выборы городского головы весной 2021 года после смерти Геннадия Кернеса.

— Объявить с 11 сентября 2021 начало избирательного процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021, — говорится в документе.

Напомним, на фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-главе города Геннадию Кернесу.

Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города. А родственники Геннадия Кернеса решились на создание музея в его честь.