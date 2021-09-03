Харьковской горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.
Об этом передает Depo.Харьков.
Верховная Рада назначила выборы городского головы весной 2021 года после смерти Геннадия Кернеса.
— Объявить с 11 сентября 2021 начало избирательного процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021, — говорится в документе.
Напомним, на фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-главе города Геннадию Кернесу.
Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города. А родственники Геннадия Кернеса решились на создание музея в его честь.
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Харьковской горсовет заявил о старте процедуры выборов мэра с 11 сентября. Непосредственно голосование пройдет 31 октября.
Об этом передает Depo.Харьков.
Верховная Рада назначила выборы городского головы весной 2021 года после смерти Геннадия Кернеса.
— Объявить с 11 сентября 2021 начало избирательного процесса внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021, — говорится в документе.
Напомним, на фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-главе города Геннадию Кернесу.
Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города. А родственники Геннадия Кернеса решились на создание музея в его честь.