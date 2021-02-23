На фасаде здания Харьковского городского совета установят мемориальную доску экс-главе города Геннадию Кернесу.

Об этом сообщается на сайт Харьковского горсовета.

В частности, 23 февраля Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняла решение об установлении мемориальной доски Геннадию Кернесу, который был мэром с 2010-го до 2020 года.

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, памятный знак бывшему мэру откроют за внебюджетные средства.

Также Геннадию Кернесу планируется присвоить звание Почетный гражданин города Харькова.

Кроме того комиссия приняла решение увековечить память доктора химических наук, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, первого проректора Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Юрия Холина.

Ему планируют установить мемориальную доску на фасаде здания школы №136 (ул. Большая Панасовская, 39), которую закончил ученый.

Ранее сообщалось, что образ умершего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса будет увековечен в Харькове, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города.