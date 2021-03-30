Соответствующее постановление №5292 поддержали 249 народных депутатов, передает Hromadske.

Выборы состоятся в последнее воскресенье октября. Причина — досрочное прекращение полномочий городского головы Харькова Геннадия Кернеса из-за его смерти.

Авторами постановления выступили два представителя фракции «Слуга Народа» — Алина Загоруйко и Андрей Клочко — члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме даты, постановление поручает Центральной избирательной комиссии определить средства, необходимые для проведения внеочередных выборов. Выделить деньги на выборы мэра Харькова должно правительство.

Первая сессия депутатов нового, VIII созыва Харьковского городского совета 9 декабря 2020-го признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города даже без принятия им присяги.

О смерти Геннадия Кернеса сообщили 17 декабря 2020 года. До этого его в последний раз видели на публике в августе 2020-го. Харьковский городской совет на заседании 24 февраля лишила его полномочий городского головы — через более чем 2 месяца после его смерти.

Игоря Терехова выбрали и. о. городского головы на основании ходатайства, к которому, как утверждал глава сессии Александр Новак, была добавлена электронная цифровая подпись Кернеса, который тогда был за границей на лечении.