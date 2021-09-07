В законопроекте №5202 «Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель» четко прописан механизм передачи государственных насосных станций объединениям водопользователей (далее ОВП) под работу оросительных систем. Он исключает безвозвратную передачу станций ОВП.

Об этом 6 сентября во время презентации пилотного проекта по созданию организаций водопользователей, который внедряется Всеукраинской Аграрной Радой совместно с программой USAID по аграрному и сельскому развитию — АГРО заявил народный депутат, избранный по 131 округу в Николаевской области, Артем Чорноморов, сообщает корреспондент НикВести.

— Мифы и слухи, которые распространяют вокруг законопроекта 5202, что передача насосных станций — бесплатная, либо это приватизация. Просто прочтите закон. Самый главный пункт в этом законе говорит о том, что когда создается ОВП, только тогда передаются насосные станции. А когда ОВП по каким-то причинам ликвидируется, насосные станции с теми инвестициями и с теми «апгрейдами» (улучшениями, — прим.), которые привлекли фермеры, возвращаются назад государству. Это самое главное. Это и разрушает миф, — заявил Артем Чорноморов.

Он также призвал фермеров прежде, чем распространять мифы и слухи о законопроекте, посмотреть, как будут работать пилотные проекты по созданию ОВП.

— Давайте, хотя бы создадим пилотные проекты ОВК и увидим, как это будет работать, — сказал Артем Чорноморов.

Отметим, первый пилотный проект начинается в Херсонской области, поскольку именно в этом регионе лучше всего сохранена система орошения и есть наибольший потенциал для дальнейшего развития.

Предполагается непосредственная поддержка создания не менее двух организаций водопользователей, которые возьмут на свой баланс объекты мелиоративной системы нижнего уровня, в частности, насосные станции государственной или коммунальной собственности или являющиеся бесхозными.

В ОВП планируется привлечь более 40 хозяйств, которые обрабатывают не менее 10 тысяч гектар земли. Проект рассчитан на два года.

В течение этого времени эксперты Всеукраинской аграрной рады в сотрудничестве с Ассоциацией водопользователей и Министерством аграрной политики будут оказывать информационную поддержку агропроизводителям: разъяснят законодательную и техническую базы, проведут встречи с аграриями, помогут создать ОВП и поддержат их в начале деятельности, будут сопровождать процессы передачи сетей и тому подобное. По итогам реализации проекта будут наработаны рекомендации и шаблоны необходимых документов для создания и развития новых ОВП по всей территории страны.

Как сообщалось, народный депутат Артем Чорноморов считает, что принятие законопроекта №5202 «Об организации водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель» позволит фермерам юга Украины в будущем сохранять свои инвестиции, улучшать урожай и не бояться засухи.