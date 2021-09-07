Россия должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Кремле уже «начали торговаться» относительно условий предстоящей встречи.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в утреннем эфире «1+1».

Дмитрий Кулеба сделал такое заявление, отвечая на вопрос, согласится ли Украина на встречу, если тема Крыма подниматься не будет.

— Хорошая новость — они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются по поводу повестки дня, — сказал глава украинской дипломатии.

В то же время, министр отметил, что саммитом «Крымская платформа» Украина показала, что не забудет о Крыме.

— Крым - это не та тема, по которой могут быть компромиссы. Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будет публично освещаться, — отметил Дмитрий Кулеба.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. 1 сентября он провел переговоры с Джо Байденом в Белом доме.