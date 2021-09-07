На границе Венгрии и Украины в мобильных пунктах вакцинации получили COVID-инъекции 20690 украинцев.

Вакцинация проводилась со 2 июля до 31 августа, пишет Европейская правда.

Для жителей Закарпатской области венгерское правительство выделило вакцину Janssen американской компании Johnson & Johnson, которая предусматривает только одну прививку.

Вакцинироваться мог любой совершеннолетний житель Закарпатской области. Для бесплатной прививки достаточно было предъявить паспорт с закарпатской регистрацией.

Венгрия подобную кампанию по вакцинации организовала на границе и с другими соседними государствами для жителей приграничных районов.

В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.