На границе Венгрии и Украины в мобильных пунктах вакцинации получили COVID-инъекции 20690 украинцев.
Вакцинация проводилась со 2 июля до 31 августа, пишет Европейская правда.
Для жителей Закарпатской области венгерское правительство выделило вакцину Janssen американской компании Johnson & Johnson, которая предусматривает только одну прививку.
Вакцинироваться мог любой совершеннолетний житель Закарпатской области. Для бесплатной прививки достаточно было предъявить паспорт с закарпатской регистрацией.
Венгрия подобную кампанию по вакцинации организовала на границе и с другими соседними государствами для жителей приграничных районов.
В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.
|
Про гідність та самоповагуСтанислав Мартиросов
|
Памяти другаАнатолий Дюмин
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
На границе Венгрии и Украины в мобильных пунктах вакцинации получили COVID-инъекции 20690 украинцев.
Вакцинация проводилась со 2 июля до 31 августа, пишет Европейская правда.
Для жителей Закарпатской области венгерское правительство выделило вакцину Janssen американской компании Johnson & Johnson, которая предусматривает только одну прививку.
Вакцинироваться мог любой совершеннолетний житель Закарпатской области. Для бесплатной прививки достаточно было предъявить паспорт с закарпатской регистрацией.
Венгрия подобную кампанию по вакцинации организовала на границе и с другими соседними государствами для жителей приграничных районов.
В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, заболели 2197 человек. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.