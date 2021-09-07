Национальное антикоррупционное бюро предупредило о проверке трат государственных денег при реализации президентского проекта «Большое строительство».

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщает «Укринформ».

— Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет, — отметил Артем Сытник.

В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления.

— Это политическая дискуссия, а не правоохранительная, — добавил Артем Сытник.

Напомним, в феврале этого года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавирусной болезни.