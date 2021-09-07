Национальное антикоррупционное бюро предупредило о проверке трат государственных денег при реализации президентского проекта «Большое строительство».
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщает «Укринформ».
— Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет, — отметил Артем Сытник.
В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления.
— Это политическая дискуссия, а не правоохранительная, — добавил Артем Сытник.
Напомним, в феврале этого года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавирусной болезни.
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Национальное антикоррупционное бюро предупредило о проверке трат государственных денег при реализации президентского проекта «Большое строительство».
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, сообщает «Укринформ».
— Это большой проект, связанный с освоением крупных бюджетных средств, и в любом случае все органы правоохранительные, в том числе Антикоррупционное бюро, будут вынуждены провести соответствующую работу, дать оценку всему и ответы на вопросы, есть ли там что-то противоправное, или нет, — отметил Артем Сытник.
В то же время Сытник акцентировал, что сейчас не время делать какие-то заявления.
— Это политическая дискуссия, а не правоохранительная, — добавил Артем Сытник.
Напомним, в феврале этого года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавирусной болезни.